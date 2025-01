È come gli AirTag, ma costa la metà: 50% di sconto sul localizzatore bluetooth

Su Amazon è in sconto al 50% il localizzatore bluetooth Tile, l’alternativa economica agli Apple AirTag, un accessorio da tenere in borsa, attaccare alle chiavi o agli oggetti più preziosi per tracciarne la posizione in tempo reale con il tuo smartphone. Puoi acquistarlo in offerta a soli 14,99 euro invece di 29,98.

Come funziona il localizzatore bluetooth Tile

Il localizzatore è progettato con un design compatto e adesivo: espediente utile per attaccarlo su telecomandi, custodie, caricabatterie, occhiali o qualsiasi altro oggetto tu voglia tenere d’occhio.

Scaricando poi l’app Tile sul tuo telefono puoi localizzare in tempo reale la posizione, sia l’ultima conosciuta, sia contando su milioni di utenti Tile per ritrovare il tuo oggetto smarrito grazie alla funzione di ricerca nella community.

Inoltre, premendo due volte il pulsante sul tracker potrai far squillare il tuo cellulare anche se è in modalità silenzioso, così da ritrovarlo nel caso tu l’abbia perso da qualche parte nelle tue vicinanze.

Il localizzatore è universale e funziona sia con dispositivi Android che iOS ed è inoltre compatibile con Alexa, Google Home e Siri. Ha una batteria resistente e impermeabile che dura fino a 3 anni e ti aiuterà a ritrovare facilmente le tue cose. Acquistalo adesso a soli 14,99 euro.