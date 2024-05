Dyson V11 Advanced: risparmia 150 euro sul potente aspirapolvere senza filo

Il sito ufficiale Dyson ha lanciato una nuova offerta sull’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced, il modello più potente della serie V11, ora in vendita a 449 euro anziché 599 euro, grazie allo sconto di 150 euro. L’importo è pagabile anche in tre rate a interessi zero da 149,67 euro al mese con PayPal.

Motore più potente, design ergonomico e autonomia maggiore: questi i principali punti di forza del V11 Advanced di Dyson, che a questo prezzo diventa uno dei migliori aspirapolvere senza filo per rapporto qualità-prezzo.

Dyson V11 Advanced in offerta a 449 euro sul sito ufficiale

L’aspirapolvere senza filo V11 Advanced è dotato di un motore potenziato a 200 AW, una potenza di aspirazione più che sufficiente per offrire una pulizia ottimale qualsiasi sia il livello di sporco in casa. Grazie poi al comodo display LCD che restituisce info dettagliate in tempo reale, l’esperienza di pulizia è più intuitiva e gestibile in ogni aspetto.

Un altro punto di forza dell’aspirapolvere senza filo del marchio Dyson è il design ergonomico, progettato appositamente per rendere il suo utilizzo facile e confortevole, oltre che per raggiungere gli angoli più ostici della propria abitazione senza fare fatica. A tutto questo poi si agginge un’autonomia migliorata rispetto ai precedenti modelli: ora è possibile pulire a fondo la casa in maniera ininterrotta per 60 minuti, un tempo più che sufficiente per un’abitazione grande fino a 65-70 metri quadri.

Il potente aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced è in offerta a 449 euro anziché 599 euro sul sito ufficiale dyson.it. La promozione in corso include la consegna gratuita, due anni di garanzia (su componenti, manodopera e sostituzione del prodotto), il reso facile e gratuito entro 30 giorni e la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate senza interessi con PayPal.