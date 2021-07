Dyson V11 Absolute Extra arriva finalmente in sconto da Unieuro: 220W di potente motore aspirante, adesso a prezzo più accessibile che mai: lo prendi a 599€ appena con spedizioni super veloci e gratis. Sii veloce però: ci sono pochi pezzi disponibili.

Dyson 11 Absolute Extra è in sconto da Unieuro

Bello, ma soprattutto il top in assoluto: non scendere a compromessi con la qualità, se puoi ottenere un aspirapolvere senza fili di ultima generazione, realizzato dal brand leader nel settore.

Il modello in sconto da Unieuro è semplicemente il più ambito del momento. Di modelli di Dyson ce ne sono tantissimi, ma così potenti c'è solo lui: con 220W a disposizione, puoi eliminare rapidamente e senza sforzo peli, capelli, sporcizia e polvere. Inoltre, grazie agli accessori in dotazione, raggiungi praticamente qualsiasi superficie.

A disposizione, grazie al l'ottima autonomia energetica, hai fino a 60 minuti per effettuare le pulizie quotidiane, ma fidati: non dovendo ripassare tante volte sullo stesso punto, ci metterai pochissimo e ti avanzerà un sacco di batteria! Inoltre, avrai sempre tutto sotto controllo grazie al display integrato.

Insomma, Dyson V11 Absolute Extra è un prodotto che non ha rivali di alcun genere e il fatto che adesso sia in gran sconto rende questo aspirapolvere senza fili la migliore scelta del momento in assoluto. Vuoi continuare a usare scopa e paletta (o un prodotto di scarsa qualità) oppure passare al top di gamma del momento? Completa il tuo ordine adesso, a 599€ lo trovi solo da Unieuro. Le spedizioni sono anche rapide e gratis!

