Dyson Supersonic: l'asciugacapelli INTELLIGENTE è in sconto

Che Dyson sia una vera e propria garanzia è vero. Tuttavia spendere diverse centinaia di euro per un aspirapolvere ci sembra ok, mentre farlo per un asciugacapelli appare assurdo. Per darti la spinta, su eBay il Dyson Supersonic lo acquisti a soli 369,00€. Il ribasso del 7% ti fa risparmiare una trentina di euro che ovviamente non sono molti, ma sempre meglio di niente.

Dopotutto se lo stai sognando da diverso tempo sai bene che questo prodotto non subisce mai degli sconti esagerati, quindi non farti scappare neanche questo!

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Dyson Supersonic: l'asciugacapelli avanzato

Con un'estetica moderna e invidiata da tutto il mondo, il Dyson Supersonic è uno di quegli apparecchi che è stato copiato e preso d'ispirazione, ma nessuno è riuscito ancora a superarlo. Rinomato per essere intelligente, questo styler è un piccolo lusso… Ma insomma, alcune volte bisogna pur farsi un regalino!

Al suo interno non solo integra un motore super potente che riduce il tempo di asciugatura, ma è altresì presente un sistema che monitora costantemente il calore per proteggere la capigliatura e donare lucentezza.

Tutti gli accessori sono dotati di aggancio magnetico quindi li attacchi e li stacchi con facilità. In confezione trovi il diffusore, il concentratore, il beccuccio lisciante e il tappetino antiscivolo resistente al calore. Se hai bisogno di qualcosa in più non farti problemi perché sul sito ufficiale trovi tutto il necessario per rendere i tuoi capelli WOW.

In più ogni singolo pezzo è coperto da una garanzia di due anni.

Sei interessato? Allora visita subito lo store ufficiale Dyson su eBay e acquista il tuo Supersonic a soli 369,00€. Lo ordini e diventa tuo in appena qualche giorno grazie alle spedizioni veloci e gratuite per tutti i clienti.