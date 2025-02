Dyson Supersonic asciuga anche il prezzo: pagalo in 3 rate (-117€)

Tra gli accessori e strumenti più famosi per lo styling dei capelli, i dispositivi del brand britannico regnano sovrani. Tutti gli amanti del settore sognano di avere una collezione completa di questi prodotti e oggi è un giorno fortunato. Sei interessato al Dyson Supersonic? Sullo store ufficiale via eBay hai l’occasione della vita: un doppio sconto con codice CASA25 per risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino. Acquista il kit completo a soli 332,10€ e paga anche con 3 rate PayPal.

Dyson Supersonic è l’asciugacapelli che fa la differenza

Tecnologia pura dentro il Dyson Supersonic. Un asciugacapelli che usi per mettere in piega ogni tipologia di capello nel più sano e migliore dei modi. Non è tutta estetica questo dispositivo, bensì un concentrato di performance che ti fa notare subito la differenza.

Il kit in offerta comprende al suo interno il corpo principale in colorazione nichel/rame e 5 accessori ossia il Gentle Air, l’accessorio per il finish che aiuta a nascondere i baby hair, il diffusore, il pettine districante e il concentratore da abbinare, volendo, a un lavoro di spazzola.

Con il motore digitale Dyson V9, vengono raggiungi i 110k giri al minuti. Questi, uniti all’Air Multiplier, producono un flusso di aria costante e controllato per un’asciugatura più rapida e precisa. Da non sottovalutare il sensore dedicato al controllo costante della temperatura per mantenere i capelli sani e ridurre i danni da temperatura.

3 impostazioni di velocità, 4 impostazioni di calore (da un minimo di 28 a un massimo di 100°C) e accesso rapido al getto di aria fredda con cui fissi la piega.

Un prodotto, una certezza. Se da tempo desideri il Dyson Supersonic allora collegati su eBay dove costa appena 332,10€. Usa il codice CASA25 e approfitta del doppio sconto per risparmiare quasi 120 euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.