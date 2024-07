Dyson Purifier Cool finalmente in offerta: rinfresca e migliora la qualità dell'aria

Con Dyson non si sbaglia mai. Il brand inglese non è solo leader nel mercato degli aspirapolveri, ma si è espanso negli anni – con la stessa attenzione maniacale per la qualità – in tantissimi altri segmenti, incluso quello dei purificatori per l’aria. Stessa filosofia di sempre: design magnifico, prestazioni premium e un’affidabilità formidabile.

Oggi su eBay è possibile acquistare il Dyson Purifier Cool (Gen 1) ad un prezzo decisamente accattivante: con lo sconto del 20%, può essere tuo a 399€. Se scegli PayPal come opzione di pagamento, lo puoi anche pagare in tre comode rate: oggi spendi solo 133€ e il resto lo versi con calma.

Come suggerisce il nome, questo modello non si limita a purificare l’aria, ma integra anche le funzioni di un vero e proprio ventilatore a pavimento. La tecnologia Air Multiplier di Dyson crea un flusso d’aria uniforme e potente, senza l’uso di pale, garantendo sicurezza e facilità di pulizia. Perfetto per questi mesi di afa estiva.

Questo modello è dotato di un sistema di filtrazione HEPA H13, capace di catturare fino al 99,95% delle particelle ultrafini, inclusi allergeni, batteri e virus, assicurando un’aria pulita e priva di contaminanti.

Troviamo, poi, un sensore intelligente che monitora costantemente la qualità dell’aria e regola automaticamente il flusso d’aria in base ai livelli di inquinanti rilevati. Il display LCD fornisce informazioni in tempo reale sulla qualità dell’aria, permettendoti di controllare facilmente le condizioni ambientali nella tua casa.

Il design è quello che ci si aspetta dalla Dyson: moderno, elegante e in grado di sposarsi con ogni ambiente. Praticamente è un oggetto d’arredo a sé. Non farti scappare questa offerta strepitosa: rimane poco tempo per averlo a meno di 400€!