Lo scenario estivo è sempre lo stesso: aria calda e pesante da respirare. Il ventilatore puntato addosso è troppo pericoloso, il climatizzatore idem. Immagina di godere di aria sempre fresca, non ghiacciata, e purificata da ogni impurità: è quello che ti offre Dyson PURE Cool, che adesso è sconto su Amazon di 180€. Lo porti a casa a un prezzo molto più basso di quello di mercato e le spedizioni sono rapide e gratis.

Dyson PURE Cool in sconto assurdo su Amazon

Non un ventilatore, non un classico purificatore d'aria. Togliti dalla testa questi due prodotti, così come sono nell'immaginario comune, e pensa un oggetto di design, che sia anche smart e non abbia pale che ti aggrediscono con l'aria smossa.

Ecco, il gioiellino di Dyson – il cui brand da solo è sinonimo di altissima qualità – è questo. Quello che fa è semplice da spiegare, sebbene richieda tanta tecnologia per offrire risultati di livello. L'aria viene catturata, purificata al massimo, e poi buttata fuori con un movimento rotatorio che non è fastidioso, ma rinfresca anche ambienti medio grandi.

Avrai sempre una stanza piacevole e confortevole, senza nemmeno consumi importanti sotto il punto di vista energetico. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, il modello in sconto è anche smart: basterà scaricare l'apposita applicazione su smartphone per poter tenere sotto controllo tutti i parametri più importanti, inclusa la qualità dell'aria.

E quando finisce l'estate? Continui a sfruttare il tuo Dyson PURE Cool come ottimo purificatore d'aria, escludendo la parte di affrescatore. Insomma, investi adesso – risparmiando 180€ – ma usi il tuo prodotto tutto l'anno, migliorando nettamente il confort in casa.

Per approfittare subito della promozione presente su Amazon, devi solo completare l'acquisto prima che la promozione, che ti permette di risparmiare quasi il 40% (paghi 349€ invece di 529€) sull'eccezionale elettrodomestico, finisca.

Le spedizioni sono rapide e gratis, ma le scorte in stock restano limitate. Se questa non fosse l'offerta per te, o fosse già finita, nessun problema: sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net ne trovi tantissime altre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home