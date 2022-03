Dyson Pure Cool Link: DISINTEGRA le allergie e purifica, prezzaccio

Se l'eccellente purificatore d'aria Dyson Pure Cool Link è in sconto, c'è poco da rifletterci su. Porti a casa il meglio, perfetto anche per contrastare le allergie di primavera, e non solo. In estate, puoi usarlo anche come raffrescatore. Un prodotto da usare tutto l'anno, in pratica, che ha anche un cuore smart. Infatti, puoi gestirlo tramite l'applicazione per smartphone.

Con le promozioni attualmente in corso su eBay, lo porti a casa a 379€ invece di 449€ e non solo. Solo fino al 31 marzo (incluso), puoi risparmiare un ulteriore 10%: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PRIMAVERA22”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità limitata.

Dyson Pure Cool Link è in gran sconto su eBay

Il top del settore e non solo per il suo funzionamento, ma anche per il design. Bello, elegante e perfetto per impreziosire qualsiasi arredamento tu abbia in casa. Il suo funzionamento si basa sul principio di purificazione che elimina il 99,95% di allergeni e sostanze inquinanti. In questo modo, sei sicuro di quello che respiri e riduci il rischio di allergie, tipico di questo periodo.

Come anticipato, è anche un valido raffrescatore, che in estate ti permette di far circolare l'aria pulita, godendo di una piacevole brezza. Il suo lato smart, ti consente di gestirne il funzionamento tramite l'applicazione per smartphone e non solo. Tramite lo stesso software puoi anche controllare la qualità dell'aria, grazie ai sensori integrati.

Un prodotto senza dubbio top di gamma, che adesso puoi portare a casa da eBay a prezzo eccezionale. Sopratutto, compri da store ufficiale e con garanzia di due anni. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare con l'eccellente purificatore d'aria Dyson Pure Cool Link: completa l'ordine al volo per averlo a 379€ circa appena. In più, fino al 31 marzo, applicando il codice “PRIMAVERA22”, risparmi un ulteriore 10%. Un ottimo affare, considerando che le spedizioni sono assolutamente gratuite.