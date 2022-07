Dyson, promo SHOCK: purificatore smart con ventilatore a 349€ (-100€)

Dimentica i prodotti di concorrenza e concediti quello che proprio non speravi. L’originale purificatore d’aria smart di Dyson, con tanto di funzionalità di ventilatore da attivare opzionalmente, è in sconto su eBay a prezzo imbarazzante. Con un risparmio di 100€, te l’accaparri a 349€ appena. Acquisti direttamente da store ufficiale e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

Non perdere tutte le occasioni dei Dyson Days su eBay: dai un’occhiata all’intera vetrina di sconti, potrebbe esserci l’affare che non pensavi.

Dyson Pure Cool Link: purificatore smart a prezzo pazzesco su eBay

Un oggetto di design che non passa inosservato ed è praticamente è inimitabile. Una elegante torretta che è pronta a rendere più intrigante qualsiasi forma di arredamento. Dotato di pratico telecomando, con supporto magnetico sulla parte alta per riporlo, questo gioiellino ha un cuore super intelligente.

Infatti, una volta che lo avrai abbinato allo smartphone tramite apposita applicazione, sarà anche connesso a Internet tramite WiFi. A quel punto, potrai gestirne ogni aspetto anche quando non sei in casa. Decidi se accenderlo, spegnerlo oppure programmarlo. Ancora, il monitor della qualità dell’aria integrato, valuta in automatico se è necessario attivare la purificazione.

La pulizia dell’aria avviene tramite eccellente filtrazione HEPA in grado di eliminare i GAS e fino al 99,95% di sostanze inquinanti e allergeni. Perfetto per soggetti che soffrono di allergie, questo utilissimo dispositivo elimina rapidamente anche polline, batteri e altre particelle di dimensioni fino a 0,1 micron. In ogni momento, controlli da smartphone la qualità dell’aria e sei sicuro di quello che respiri.

Come anticipato in apertura, durante la stagione estiva questo gioiellino è perfetto per concederti una potente corrente d’aria, direzionata in modo deciso. L’ideale, ad esempio, da abbinare al condizionatore per avere una migliore diffusione del getto di aria fresca oppure come semplice ventilatore. Funzionalità che, ovviamente, d’inverno puoi assolutamente escludere godendo solo di una silenziosa – ma efficacissima – purificazione dell’aria.

Non perdere l’occasione super ghiotta del momento. Approfitta degli sconti eBay per accaparrarti l’eccezionale purificatore d’aria smart Dyson Pure Cool Link. Risparmia 100€ e completa l’ordine al volo per portarlo a casa a a 349€ appena. Lo compri direttamente da store ufficiale e puoi godere di spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Sii veloce: a causa dell’elevata domanda, le scorte disponibili sono super limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.