Dyson Omni Glide: la GENIALATA finalmente in gran sconto

Dyson Omni Glide è uno dei prodotti più esclusivi del celeberrimo brand e – paradossalmente – adesso è anche uno dei più economici in assoluto. Si tratta di un dispositivo unico, che punta tutto sulla sua spazzola rotante doppia: due unità, che ruotano in modo inverso, intrappolando la polvere. Super leggero e maneggevole, questo concentrato di tecnologia lo porti a casa a 296,10€ invece di 329€ grazie alle super promozioni eBay, direttamente dallo store ufficiale.

Come fare? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “NOV21EDAYS”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma i pezzi a disposizione sono pochissimi.

Dyson Omni Glide a prezzo super su eBay

Particolarissimo a livello estetico, questo elettrodomestico è pensato per essere super leggero e maneggevole. Del resto, lo scopo è quello di riuscire ad accompagnarti nella pulizia di qualsiasi angolo, fessura o superficie. Immagina: si abbassa talmente tanto da arrivare agevolmente sotto i mobili.

L'intero corpo della spazzola doppia (sistema Fluffly), ovviamente motorizzata, è anche in grado di ruotare a 360 gradi, evitando così che sia tu a doverlo fare durante le pulizie. Proprio la combinazione di queste caratteristiche dà il nome al prodotto. Nome che deriva da “omnidirezionale”.

I risultati sono naturalmente garantiti dal potente motore HyperDymium, abbinato a un sistema di filtrazione dell'aria rimessa in circolo, che è super efficace. Non solo il pavimento, con gli accessori in dotazione (due in totale) puoi pulire altre superfici oppure altri ambienti oltre alla casa. Ad esempio, è perfetto per l'auto.

Il momento di fare il migliore affare eBay del giorno è adesso. Non perdere l'occasione di portare a casa il potente e unico Dyson Omni Glide a prezzo eccezionale: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “NOV21EDAYS”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis: l'acquisto avviene dallo store ufficiale.