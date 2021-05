Dyson Omni Glide è il nuovo aspirapolvere senza fili che porta con sé due dettagli fondamentali: una particolarissima spazzola doppia Fluffy e un prezzo decisamente accessibile, considerando il tipo di prodotto. Infatti, da Unieuro lo prendi ad appena 399€: investimento fattibile, considerando il prezzo degli altri modelli.

Dyson Omini Glide: potente ed accessibile

La sua spazzola, anzi la doppia spazzola, è assurda. Grazie al sistema Fluffy, potrai aspirare in ogni angolo e posizione, senza perdere mai potenza e dover sollevare la scopa elettrica dal pavimento. Infatti, il prodotto è estremamente snodabile a 360 gradi e non solo: le due spazzole ruotano in senso antiorario e sono studiate per raccogliere i detriti più grandi e anche la polvere più sottile.

Ovviamente, a questo elettrodomestico non manca un potentissimo motore aspirante e una batteria che ti garantisce buona autonomia energetica e non solo: è sostituibile. Volendo puoi cambiarla e continuare a pulire senza interruzioni. Infine, si tratta di un prodotto super accessoriato, che ti permetterà di raggiungere non solo il pavimento, ma anche altre superfici.

Un prodotto, Dyson Omini Glide, che è eccezionale. Un potente aspirapolvere senza fili, che puoi avere a 399€ ed è un prezzo super competitivo, considerando di questo tipo di prodotto si tratta. Per averlo subito, devi solo accaparrartelo da Unieuro. Le spedizioni sono rapide e gratuite. Sempre a caccia di sconti e occasioni? I migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

