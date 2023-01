Dyson Cyclone V10 Extra: pulizie super PREMIUM a prezzo basso, finalmente

Un’occasione d’oro per accedere a un aspirapolvere super premium, spendendo pochissimo. Dyson Cyclone V10 Extra è in gran sconto direttamente sullo store ufficiale del brand su eBay. Con un investimento decisamente accessibile, puoi prendere un sistema di aspirazione top di gamma. Proprio questo rende così speciale questa promozione: solitamente, gli elettrodomestici del marchio costano moltissimo e difficilmente sono scontati in modo importante.

Ecco perché quando l’ho visto, non ho potuto fare a meno di segnalarti questa ghiotta occasione, che sospetto durerà ancora pochissimo. Per approfittare della promozione, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “CASA23”. Il kit composto da aspirapolvere e diversi accessori lo prendi a 388€ circa invece di 449€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni. Disponibilità residua limitata.

Dyson Cyclone V10 Extra: l’occasione è imperdibile

Affidati al suo motore digitale, che arriva a 125ooo giri al minuto, ed ai 14 cicloni. Saranno loro ad aspirare e trattenere anche la più piccola particella di polvere, garantendoti pulito assoluto con una sola passata. L’importante batteria integrata ricaricabile di permette invece di avere a disposizione fino a ben 60 minuti di autonomia, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Elimina la sporcizia dal pavimento, ma non limitarti a questo: grazie ai diversi accessori in dotazione, potrai facilmente pulire in ogni angolo e fessura. Perfetto per l’utilizzo in casa, puoi sfruttarne il potenziale anche in auto, ad esempio. Per finire, semplice la manutenzione: basta un attimo per svuotare il serbatoio di raccolta, senza entrare in contatto con la sporcizia.

Il momento di fare un eccellente affare su eBay è adesso. Perché scendere a compromessi, se puoi finalmente prendere un aspirapolvere super premium a prezzo accessibile? Approfitta della promozione del momento, direttamente da store ufficiale: metti nel carrello il tuo Dyson Cyclone V10 Extra e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CASA23”. Lo prendi con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii rapido, le scorte sono già quasi finite.

