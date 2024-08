Dyson Cyclone V10 Absolute, prezzo bomba: su eBay risparmi 250€

Il Dyson Cyclone V10 Absolute è progettato per offrire una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimento. Oggi è il protagonista di un’offerta fantastica: sullo store eBay ufficiale della Dyson lo paghi solamente 349,00€, con uno strepitoso risparmio (-33%) sul suo normale prezzo di listino di 599,00€. La spedizione è inclusa nel prezzo, inoltre scegliendo PayPal come metodo di pagamento è possibile spezzare l’importo in tre piccoli pagamenti mensili.

È equipaggiato con un motore digitale Dyson V10 che raggiunge fino a 125.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione eccezionale. Questo lo rende ideale per rimuovere polvere e detriti da superfici dure e tappeti, così come per affrontare lo sporco più ostinato.

La batteria al litio ad alta capacità garantisce fino a 60 minuti di autonomia, permettendo di pulire intere case con una singola carica. Inoltre, il Dyson Cyclone V10 Absolute è dotato di un sistema di filtraggio avanzato che cattura il 99,97% delle particelle microscopiche, rendendolo adatto per chi soffre di allergie o per chi desidera mantenere l’aria di casa pulita.

Il design senza filo e leggero consente una grande manovrabilità, facilitando la pulizia anche in aree difficili da raggiungere, come sotto i mobili o sopra gli armadi. Include una serie di accessori, come la spazzola motorizzata per i tappeti e la spazzola a rullo morbido per i pavimenti duri, che ne aumentano la versatilità e l’efficacia su diverse superfici.

Insomma, il meglio del meglio della tecnologia a servizio della pulizia della casa con un imperdibile sconto del 33%. Non farti scappare questa occasione irripetibile: acquista subito il Dyson Cyclone V10 a meno di 350,00€!