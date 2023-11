Dyson Big Ball 2 a prezzo SHOCK: potente come un Dyson, ma si scarica MAI

L’unico vero limite di un aspirapolvere Dyson, quello che siamo abituati a conoscere? Lo stesso di tutti gli altri modelli, purtroppo: l’autonomia energetica. Normalmente, nel quotidiano, i minuti di autonomia energetica messi a disposizione dalla batteria possono anche bastare. Tuttavia, in case abitate da più persone, magari con bimbi piccoli e animali, spesso ci si ritrova con la batteria scarica – e il serbatoio pieno – prima di aver terminato di pulire.

L’iconico brand, per fortuna, ha una soluzione per tutti, anche per chi proprio non vuole rinunciare alla potenza aspirante dei suoi prodotti, ma non può fare a meno di una soluzione che possa funzionare senza limiti di tempo. In questo caso, il prodotto da scegliere è certamente Big Ball Parquet 2, un sistema ancora più potente delle scope senza filo, con serbatoio gigante e funzionamento tramite lungo cavo: non avrai alcun limite di tempo e potrai sfruttarlo anche per ore.

Grazie alle promozioni eBay del momento, i fantastici edays, l’eccellente prodotto è in sconto a prezzo imperdibile. Infatti, usando lo speciale coupon puoi portarlo a casa a 254€ circa appena invece di 399€, con spedizioni veloci e gratuite e acquisto direttamente da store ufficiale. Se poi scegli di pagare con PayPal, puoi addirittura dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero!

Per accaparrartelo, segui queste istruzioni:

copia fra gli appunti questo codice sconto ” NOVEDAYS “;

” NOVEDAYS “; metti il prodotto nel carrello;

in fase di finalizzazione dell’ordine, applica il codice che hai copiato prima di pagare.

Lo ricevi in pochissimo tempo e, quello che arriverà a casa, sarà un aspirapolvere straordinariamente potente, facile da manutenere (basta svuotare il grande serbatoio quando è pieno) e pronto ad accompagnarti anche per ore di utilizzo. Il segreto è il funzionamento tramite cavo, che ti offre 2 vantaggi:

tempo di utilizzo illimitato ;

; maggiore potenza aspirante.

Inoltre, il suo design con baricentro basso permette al corpo dell’aspirapolvere di tornare in posizione da solo anche se – mentre ti muovi per pulire – dovesse ribaltarsi: geniale.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare, grazie agli eBay edays e porta adesso a casa lo spettacolare Dyson Big Ball Parquet 2 a 254€ circa appena:

copia fra gli appunti questo codice sconto ” NOVEDAYS “;

” NOVEDAYS “; metti il prodotto nel carrello;

applica il codice sconto prima di completare l’ordine.

Acquisti da store ufficiale con spedizioni veloci e gratuite. Fai in fretta però: la disponibilità è super limitata.