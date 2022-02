Dying Light 2 ha un grosso limite su Xbox Series S

Il lancio di Dying Light 2, il nuovo action-RPG open world a tinte horror di Techland, è stato un successo, come dimostrano i picchi raggiunti su una piattaforma come Steam, con quasi 300.000 giocatori connessi contemporaneamente, un numero decisamente superiore al suo predecessore. Non mancano tuttavia i problemi, specialmente per quanto riguarda la co-op e la mancanza di opzioni come uno slider FOV e il motion blur. Inoltre, pare che il gioco non vada oltre i 30 FPS su Xbox Series S. Lo studio ha spiegato le ragioni.

Dying Light 2 gira “solo” a 30 FPS su Xbox Series, ecco perché

Tymon Smektala, lead designer dello sviluppatore, rispondendo alle domande di un utente su Twitter ha spiegato che il motivo è da ricercarsi nella GPU della console, che non è ovviamente al livello di quella di Xbox Series X.

L'esponente del team ha lasciato intendere che l'obiettivo è lavorare a una migliore ottimizzazione che possa incrementare le prestazioni anche sulla piccola console, ma ammette che la scheda grafica li sta “trattenendo” dal fare dei meglio.

In realtà, problemi di ottimizzazione parrebbero riguardare tutte le piattaforme. Su PlayStation 5 i caricamenti sono più lenti del previsto, anche della stessa Xbox Series S, ma specialmente su PC ci sono varie problematiche da risolvere in tal senso, inclusa una serie di bug legati strettamente al gameplay.

Techland intende lanciare diverse patch nelle prossime settimane per migliorare il gioco in ogni suo aspetto e invita gli utenti a restare sintonizzati per ulteriori novità.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.