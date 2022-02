Dying Light 2 è già in offerta a soli 53€ a pochi giorni dal lancio!

Dying Light 2 Stay Human è già in promozione su Amazon con uno sconto del 24% sul prezzo di listino. A soli 53,26€ potete portarvi a casa dunque il nuovo action-RPG open world a tinte horror di Techland, che ha già conquistato gli appassionati di tutto il mondo.

L'offerta è relativa alle versioni PlayStation del gioco, potete scegliere la console che preferite dai link seguenti:

PlayStation 4 – 53,26€ 69,99€

PlayStation 5 – 53,99€ 69,99€

Dying Light 2, il ricchissimo open world a tinte horror di Techland

Nel caso non lo conosceste, il titolo è un action-RPG open world ambientato in un mondo post-apocalittico infestato da un'epidemia di zombie. La civiltà è precipitata in un nuovo oscuro Medioevo e la città, uno degli ultimi insediamenti umani, è sull'orlo della distruzione.

Nei panni del protagonista, dovremo sfruttare agilità e abilità per sopravvivere e dare una nuova forma al mondo con scelte che plasmeranno gli esiti della storia e di ciò che ci circonda. Dying Light 2 punta ad offrire al giocatore la massima libertà d'azione, con un alto grado di personalizzazione per quanto riguarda armi, oggetti e armature.

Lanciato da poco, il titolo ha ottenuto buone recensioni dalla critica ed è già giocato da diversi giocatori in tutto il mondo. Il pacchetto include una modalità cooperativa, che permette di completare l'intera storia in compagnia di altri tre utenti. Se vuoi unirti alla lotta, la nuova offerta di Amazon.it arriva al momento giusto!