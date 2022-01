Dying Light 2 come gira su PS4 e Xbox One? Ecco un video gameplay!

Esattamente come fatto da Guerrilla Games per Horizon Forbidden West, anche Techland prova a rassicurare gli utenti PlayStation 4 (e, in questo caso, Xbox One) circa la qualità delle versioni old-gen di Dying Light 2 Stay Human, il survival horror open world in arrivo il 4 febbraio. Il filmato gameplay disponibile di seguito mostra sessioni di gioco provenienti da PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox X e sembra garantire un'ottima qualità in ogni situazione.

Dying Light 2 Stay Human è in arrivo dopo una lunga attesa

Annunciato per la prima volta nel 2018, il gioco ha dovuto affrontare una serie di difficoltà prima di arrivare ad una data di uscita definitiva. Tra queste, anche le accuse di cattiva condotta sessuale avanzate contro Chris Avellone, costretto a dimettersi e a lasciare il progetto, per cui era stato chiamato per sviluppare l'aspetto narrativo.

A differenza del suo predecessore, infatti, Dying Light 2 punta ad una sceneggiatura più ricca e coinvolgente, tanto da essere definito come una sorta di sandbox narrativo. L'obiettivo è offrire un mondo di gioco dai toni dark, ma credibile e autentico, tanto che si è ispirati persino a problemi del mondo reale e a ideologie politiche per disegnare le fazioni e il carattere delle persone che incontreremo nel corso dell'avventura.

Il tutto arricchito da un gameplay che punta ad essere il più vario e coinvolgente possibile, con elementi parkour che permetteranno di muoversi velocemente e in verticale tra i vari scenari di gioco e un altissimo livello di personalizzazione dell'esperienza.

Dying Light 2 è in lavorazione per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il lancio è previsto il 4 febbraio 2022.