DVD e Blu-Ray firmati Disney: mai stati così economici

Acquistare dei Blu-Ray o DVD potrebbe essere da vecchia scuola ma in realtà non c'è niente di più bello dell'avere una collezione propria. Un po' come i cartacei dei libri, anche questi prodotti sono diventati un po' di nicchia, ma ehi, se li ami non devi sentirti in difficoltà! Per aiutarti a completare la tua collezione, su Amazon sono ora in corso un numero elevato di offerte che ti permettono di acquistare i tuoi film preferiti a prezzi veramente convenienti.

Le spedizioni? Sono ovviamente gratuite per ogni singolo pezzo e avvengono in appena uno o due giorni grazie ai servizi Prime garantiti.

Disney: i migliori DVD e Blu-Ray solo per te

Acquistare le copie fisiche dei tuoi film preferiti non è affatto sbagliato. È vero, potresti vederli in streaming dove e quando vuoi ma vuoi mettere pagare un abbonamento quando a disposizione puoi avere la collezione della vita?

Se poi sei fan sfegatato di Disney, questa è un'occasione più unica che rara che sta davvero aspettando solo te. Per questa opportunità ho deciso di racchiuderti in questo articolo i titoli più interessanti.

Iniziando da Marvel ti faccio sapere che sono disponibili:

Passando poi ai classici titoli, non possono mancare quelli inerenti alle Principesse, tra questi:

Per concludere con titoli di tutto rispetto come:

Questi sono solo alcuni dei titoli disponibili, credimi, trovi l'intero catalogo Disney ora in offerta quindi non perdere l'occasione di esplorare la sezione dedicata.