Durgod Taurus K310, offerta folle: su Amazon il prezzo crolla del 50%

Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un’ottima tastiera meccanica perfetta per il gaming. La Durgod Taurus K310 è una soluzione di fascia premium, che offre tempi di risposta estremamente celeri, oltre che un design che ne rende l’utilizzo – sia in campo gaming che professionale – estremamente comodo. I materiali restituiscono un feeling solido e di alta qualità.

Normalmente questa tastiera da gaming avanzata viene proposta ad un prezzo che ben riflette le sue caratteristiche di fascia premium: ben 131,99€. La buona notizia è che oggi può essere tua esattamente a metà prezzo, grazie ad un generoso sconto del 50%. Per riscattarlo non dovrai fare altro che spuntare la casella che si trova proprio sotto al prezzo del prodotto. Nulla di più facile! Così facendo la pagherai solamente 65,99€.

Questa tastiera ha un layout QWERTX, che tuttavia è facilmente utilizzabile anche da un italiano, a patto di acquisire padronanza di alcuni piccoli accorgimenti.

Tra le altre cose, la tastiera dispone di un alloggiamento stabile con piedini regolabili in modo da poter appoggiare la tastiera ad un angolo per alleviare il carico dei polsi. Potrai personalizzare l’inclinazione della tastiera scegliendo tra tre diverse posizioni, in modo da individuare il setup che più si adatta alle tue esigenze.

All’interno della confezione troverai due diversi cavi (USB-C to USB-C da 1m e USB-C to USB-A da 1.8M), un adesivo con il logo del produttore e un kit per rimuovere individualmente i tasti, in modo da facilitare eventuali operazioni di manutenzione e personalizzazione della tastiera.

La Durgod Taurus K310 è perfettamente compatibile con la maggior parte dei computer e sistemi operativi, tra cui Windows 11, Windows 10, Win 8, Win 7, Win Vista, Windows XP e Mac OS.

Insomma, come avrai ormai capito, la Durgod Taurus K310 è un’eccezionale tastiera meccanica da gaming che offre un feeling premium, una straordinaria comodità d’utilizzo e performance perfette per avere un vantaggio competitivo durante le partite dei tuoi videogiochi preferiti. Non farti scappare questa incredibile occasione di acquistarla a metà prezzo! C’è ancora pochissimo tempo…

