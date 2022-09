Due prese Smart WiFi al PREZZO di una: SCONTO del 50% su Amazon

Vuoi una casa domotica senza fare una spesa folle? Presto fatto, con questa offerta di Amazon che oggi propone un “prendi due e paga uno” eccezionale. Approfitta anche tu di questa offerta e metti subito nel tuo carrello due prese Smart WiFi a soli 16,49 euro, invece che 32,99 euro.

La praticità di tutto collegato e gestibile con i tuoi dispositivi come smartphone, tablet o Echo Show. Installazione semplice e veloce, non dovrai fare altro che inserirle nella presa. Si connettono in modio stabile e si spengono all’occorrenza per consumare meno.

Sono compatibili con Amazon Alexa e Google Home. Dai un colpo d’innovazione a casa tua e fai entrare un po’ di futuro. Prendi al volo l’opportunità di Amazon e fai tue queste due prese Smart WiFi a soli 16,49 euro. Se ordini oggi le riceverai comodamente a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Prime.

Due prese Smart WiFi per una vita più comoda

Accendi è spegni i tuoi elettrodomestici collegati alle due prese Smart WiFi senza doverlo fare fisicamente. Scarica l’app Maxcio o Smartlife, disponibile per iOS e Android, e gestisci i tuoi dispositivi elettronici dal tuo smartphone. Oppure chiedilo ad Alexa o Google Assistant.

Queste due prese intelligenti analizzano il consumo energetico in tempo reale dei tuoi dispositivi collegati, così potrai gestirli e risparmiare soldi. Potrai anche impostare dei timer. Ad esempio prova impostare un timer per la tua macchina del caffè in modo che si accenda la mattina, poco prima che ti svegli, così sarà perfettamente calda e partirai già con il piede giusto.

Oppure fai spegnere il condizionatore in un orario prestabilito durante la notte. Così avrai il fresco o il cando di cui hai esattamente bisogno e anche un considerevole risparmio economico. Non lasciarti scappare questa offerta. Corri subito su Amazon e acquista le due prese Smart WiFi a soli 16,49 euro, invece che 32,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.