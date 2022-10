Due monopattini elettrici in offerta: SCONTI fino al 66%

Il monopattino elettrico, specie negli ultimi anni, è diventato un mezzo di trasporto sempre più utilizzato per via del suo minimo ingombro e dei bassi consumi. A differenza dei modelli tradizionali, i monopattini elettrici consentono di raggiungere velocità decisamente maggiori senza che si richieda il minimo sforzo a chi si dovesse mettere alla guida. Le versioni più moderne offrono poi numerose funzionalità che tornerebbero senza dubbio utili in diversi contesti.

Per un tempo limitato, sullo store ufficiale di TomTop potrai acquistare due fra i migliori modelli con imperdibili sconti fino al 66% e spedizione gratuita: nello specifico, parliamo dei monopattini elettrici EYU E9SM e BEZIOR S500 MAX, che ora andremo a descrivere dettagliatamente.

Monopattino elettrico EYU E9SM

Questo incredibile monopattino elettrico si caratterizza per la presenza di un potente motore brushless da 200W e per l’implementazione di una batteria al litio da 4800 mAh: quanto appena detto si traduce nella possibilità di raggiungere velocità fino a 25 km/h su percorsi di portata massima pari a 12 km. Tra i materiali utilizzati figura la lega di alluminio, che assicura solidità e resistenza qualora dovessero farne uso persone con un peso corporeo di 100 kg. Parliamo di un monopattino elettrico pieghevole ed estremamente leggero, il che lo rende comodissimo da trasportare e da parcheggiare una volta raggiunta la destinazione.

Non perdere tempo, prima che la disponibilità termini: acquista ora il monopattino elettrico EYU E9SM su TomTop e potrai beneficiare di un clamoroso sconto pari al 64% che ti permetterà di avere questo eccellente prodotto ad un prezzo di appena 189,99 euro ed un risparmio pari a ben 324 euro.

Monopattino elettrico BEZIOR S500 MAX

Saliamo di livello con questo straordinario monopattino elettrico che si affida ad un motore brushless da 500W ed una batteria da 1500 mAh, grazie a cui potrai raggiungere una velocità massima di 25 km/h per tragitti di 50 km. Anche in questo caso possiamo evidenziare un’ottima costruzione in lega di alluminio: robustezza e leggerezza coesistono, in favore di guidatori con un peso fino a 120 kg. Come per il precedente monopattino elettrico, anche questa unità è pieghevole e regolabile il che la rende super consigliata per un pubblico di pendolari o, in linea generale, per chiunque fosse sempre in movimento.

Cogli al volo l’occasione, prima che il prezzo torni a salire: ordina subito il monopattino elettrico BEZIOR S500MAX su TomTom e potrai approfittare di uno sconto altissimo pari al 66% che ti consentirà di avere questo imperdibile apparecchio ad un prezzo di soli 350,56 euro ed un risparmio pari a ben 677,43 euro.

La spedizione è totalmente gratuita e i prodotti arrivano direttamente dal magazzino in Germania.

