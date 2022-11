Due lampadine che funzionano con Alexa e Google MUlticolor

Ancora prezzi irrisori su Amazon dove puoi rendere gli acquisti super facili e veloci. Voglia di rendere l’illuminazione smart? Porta a casa queste due lampadine E14 compatibili con Alexa e Google.

Con il ribasso del 22% in corso paghi appena 15€. Praticamente 7,50€ l’una quindi non perdere la tua occasione. Completa subito l’acquisto su Amazon.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Lampadine Alexa e Google: semplici quanto fantastiche

Sapevi che con delle semplici lampadine puoi rendere l’illuminazione speciale come non mai? Infatti con un paio come queste che ho da proporti, non hai limiti. Multicolor e perfette per qualunque lampada da tavolo, si gestiscono in modo semplice e immediato. L’attacco è E14.

Puoi optare sia per l’applicazione sullo smartphone che la tua voce. Come ti ho detto, il sistema è compatibile con Amazon Alexa e Google quindi non hai limiti.

Da montare sono estremamente semplici visto che devi solo avvitarle sulla lampada che vuoi. In più tra le funzioni c’è la possibilità di cambiare colore scegliendo tra 16 milioni, impostare timer, scene e creare programmazioni personalizzate.

Consumano poco ma offrono un effetto oltre che istantaneo anche bello e particolare. Praticamente trasformi in una stanza con un tocco.

Non ti piacciono i colori? Scegli pure una tonalità di bianco a tuo piacere tra quella calda, fredda o naturale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente le tue lampadine Alexa e Google su Amazon a soli 15€. Lo sconto potrebbe terminare presto quindi non perdere tempo, sono due pezzi a prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.