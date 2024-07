Due Honor 200 Lite 5G al prezzo di uno con TIM Fridays Summer Edition

Due smartphone al prezzo di uno: la nuova iniziativa TIM Fridays Summer Edition permetterà a partire da domani, giovedì 18 luglio, di acquistare due smartphone Honor 200 Lite 5G in promozione 2×1. Un’offerta davvero conveniente, considerando che si tratta di uno smartphone piuttosto recente.

Resta attiva fino a domani l’altra promo 2×1, che ti permette di acquistare altri due smartphone a prezzo scontato: due Motorola Razr 50 5G a 25 euro al mese per 30 mesi, oppure due ZTE Blade A75 5G a 4 euro al mese per 30 mesi. Il prezzo a rate è complessivo dei due telefoni: di fatto, sarà come acquistare due smartphone pagandone soltanto uno.

Ancora attive le altre promo 2×1 fino a domani

La nuova promozione 2×1 di TIM inizierà domani, giovedì 18 luglio, e proseguirà fino al 24 luglio, quando verrà proposta una nuova offerta. Il prezzo dei due Honor 200 Lite 5G sarà di 10 euro al mese per 30 mesi, due smartphone a soli 300 euro complessivi.

Sarà inoltre disponibile un altro sconto, questa volta per Honor X6B, che avrà un costo di 3 euro al mese; il modello interessato dalla promozione è quello con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna. Entrambi i dispositivi sfruttano l’offerta di finanziamento TIMFin, che propone TAEG 0% e senza anticipo, limitato ai clienti TIM che mantengono una linea mobile per 24 mesi oppure per i titolari di una linea fissa.

TIM offre, per i suoi prodotti, garanzia 2 anni sugli acquisti online, consegna gratuita e in tempi brevi e, ovviamente, la possibilità di rateizzare i costi, senza anticipo. È disponibile anche un’altra promozione, sempre nell’ambito di TIM Fridays Summer Edition: la combo Samsung Galaxy Watch6 LTE 44mm con Galaxy Buds FE a 9 euro al mese per 30 mesi.

Tutte le promozioni sono disponibili fino a esaurimento scorte: domani 18 luglio, salvo modifiche, non perderti il 2×1 dedicato a Honor 200 Lite 5G: acquista due smartphone pagandone soltanto uno, a rate di 10 euro al mese per 30 mesi.