Sony: un brevetto immagina il DualShock per il gaming su mobile

Un brevetto Sony immagina il DualShock su mobile. Il gaming su mobile è un mercato in tremenda crescita e Sony, da leader del settore qual è grazie all'incredibile popolarità della PlayStation, sta lavorando con molta dedizione a un sistema per garantire un'esperienza di gioco di alti livelli anche su mobile.

La divisione giapponese Sony Interactive Entertainment ha depositato un brevetto con un DualShock ideale per il gaming su smartphone, come si può osservare dall'immagine sottostante. La strategia del colosso giapponese, stando alle poche informazioni disponibili, sembra in qualche modo simile a quella di Nintendo con i Joy-Con per la console Nintendo Switch.

Un brevetto Sony mostra il DualShock su mobile

A tal proposito, la periferica di gioco sarebbe suddivisa in due porzioni: separando in due il classico DualShock della PlayStation, infatti, il colosso giapponese starebbe valutando la possibilità di accoppiarlo a un dispositivo mobile per dare la possibilità all'utente di giocare al massimo delle potenziali. Il brevetto del DualShock di Sony su mobile mostra chiaramente i controlli divenuti ormai standard su PlayStation: la porzione sinistra presenta i joystick di controllo e di selezione, mentre quella destra i tasti di azione e il joystick di movimento – sembrerebbero presenti anche i grilletti frontali.

È lecito presumere che il nuovo dispositivo si abbini ai dispositivi Android e iOS tramite un semplice pairing Bluetooth, come già avviene oggi con il classico DualShock della PlayStation, ma non sarebbe errato immaginare anche un'eventuale applicazione companion per gestire in maniera granulare i controlli e magari personalizzare anche la funzione dei tasti di azione.