DualSense PS5: torna l'offerta di Amazon (-20%)

Se vuoi aggiungere un DualSense alla tua PS5 per giocare in compagnia o per averne uno di riserva puoi approfittare del nuovo sconto di Amazon. Il popolare ecommerce lo mette infatti in offerta con una promozione del 20% sul prezzo di listino, che riporta il controller di PlayStation 5 al suo minimo storico assoluto. Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua già domani se sei un abbonato Prime.

DualSense PS5: il rivoluzionario controller in offerta speciale

Quello creato da Sony è un pad innovativo che ti permette di scoprire un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente grazie a funzioni come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Grazie a queste due innovazioni, infatti, puoi goderti diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura di gioco. Immagina la sensazione di piegare un arco o di schiacciare i freni di un’auto da corsa.

Il DualSense include anche un microfono integrato e un altoparlante che ti permettono di chattare con gli amici online: puoi disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento oppure collegare un auricolare al jack per cuffie da 3.5mm. Con il pulsante “Crea“, infine, puoi condividere le tue azioni di gioco con tutto il mondo.

Approfitta dunque dello sconto e acquista il DualSense per PS5 al suo minimo storico assoluto su Amazon e aggiungi un posto a tavola per giocare in compagnia con i tuoi familiari o amici.

