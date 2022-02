DualSense PS5 Starlight Blue è in offerta con il DOPPIO SCONTO

Il DualSense per PS5 nella sua bellissima e particolare colorazione Starlight Blue è disponibile in offerta su Amazon.it con il doppio sconto. Tutto quello che dovrai fare per pagare il controller solo 59€ è aggiungerlo al carrello: oltre ad una riduzione del 16% sul prezzo di listino, avrai anche un ulteriore risparmio al check-out. Davvero non male!

Venduto e spedito da Amazon, ti arriverà a casa nel giro di 24 ore se sei abbonato al servizio Prime.

DualSense PS5: non lasciarti sfuggire la colorazione Starlight Blue in offerta!

La Starlight Blue è una delle ultime inedite colorazioni introdotte da Sony per il DualSense PS5 in combinazione con le cover ufficiali che permettono di personalizzare l'aspetto della propria console. Si tratta di un colore davvero particolare, ma non per questo meno d'impatto che sicuramente vi permetterà di avere un controller davvero bello da vedere…e da giocare!

Sì perché ovviamente sono mantenute tutte le funzioni di base del DualSense, l'innovativo pad per PlayStation 5 che grazie alle tecnologie di feedback aptico e alla presenza dei grilletti adattivi permette di scoprire un'esperienza di gioco più profonda e coinvolgente. Dalla sensazione di piegare un arco a schiacciare i freni in un'auto da corsa, sentirai letteralmente una connessione fisica con ciò che farai a schermo, ovviamente con i giochi che supportano queste funzioni.

Quindi, se stavi pensando di arricchire la tua collezione di DualSense PS5 con una nuova colorazione, la possibilità di acquistare il modello Starlight Blue con un doppio sconto arriva certamente al momento giusto. Aggiungilo al carrello e, al check-out, potrai risparmiare altri 3,15€ oltre alla promozione già applicata.