DualSense PS5 in OFFERTA su Amazon (-13%)

Il controller DualSense per PS5 è in offerta su Amazon con uno sconto del 13%, al prezzo irresistibile di 60,99€ invece di 69,99€. Non lasciarti sfuggire questa occasione per aggiungere un secondo controller alla tua collezione: perfetto per ricambio o per giocare in compagnia.

Il DualSense PS5 ti trasporta al centro dell’azione

Il DualSense è un pezzo di tecnologia progettato per offrirti un’esperienza di gioco straordinaria. Grazie al feedback aptico e agli effetti grilletto dinamici, sentirai una connessione fisica con il mondo virtuale. Da ora in poi, ogni azione che compi nel gioco si tradurrà in sensazioni tangibili. Dalla sensazione di piegare un arco alla pressione dei freni di un’auto da corsa, ogni dettaglio è reso con precisione.

Il DualSense è dotato anche di un microfono integrato, il che lo rende perfetto per il gioco online con gli amici. Puoi chattare con il tuo team utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. E se hai bisogno di un po’ di tranquillità, c’è un tasto Mute dedicato per disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento.

Il tasto “Crea” è un’altra caratteristica eccezionale di questo controller. Basato sul successo del pulsante CONDIVIDI, il tasto Crea ti consente di catturare e trasmettere i tuoi momenti di gioco più epici con facilità. Condividi le tue avventure dal vivo con il mondo e mostra loro le tue gesta straordinarie.

Il DualSense è progettato per rimanere sempre pronto. Puoi caricarlo durante la riproduzione grazie alla porta USB Type-C. In questo modo, non dovrai più preoccuparti che il tuo controller si spenga durante le tue sessioni di gioco più intense.

Con il suo attuale sconto del 13% su Amazon, è il momento perfetto per migliorare il tuo setup di gioco. Assicurati di approfittare di questa offerta limitata.