DualSense PS5 in offerta Black Friday a 49,99 euro su Amazon

Festa Black Friday in casa Sony su Amazon. Dopo PlayStation 5 a 429,99 euro, ecco anche il controller ufficiale DualSense a soli 49,99 euro, invece dei 69,99 di listino. Lo sconto è attivo su tutte le colorazioni, ma ti consigliamo di sbrigarti perché stanno andando a ruba.

DualSense PS5 in super offerta Black Friday

Il DualSense è un dispositivo che trasforma completamente il modo in cui vivi il tuo gioco preferito sulla PS5. Grazie al feedback tattile avanzato e ai trigger adattivi, ogni azione nel gioco si traduce in una risposta fisica tangibile. Senti la tensione di un arco che si stringe, la potenza di un veicolo che sfreccia e molto altro ancora, direttamente nelle tue mani.

Con questo pad hai la possibilità di comunicare con il tuo team senza l’uso di cuffie esterne, grazie al microfono integrato. Inoltre, con il pulsante CREATE, puoi catturare e condividere i momenti epici dei tuoi giochi con facilità, rendendo ogni vittoria ancora più speciale.

Quando giochi per ore, il comfort è essenziale. Il DualSense è progettato per offrirti un’esperienza di gioco senza sforzo, con una forma ergonomica che si adatta perfettamente alle tue mani. Ti dimenticherai di avere un controller tra le mani, permettendoti di concentrarti solo sulla tua avventura virtuale.

Con un risparmio significativo di 20 euro, questo Black Friday è il momento ideale per migliorare la tua esperienza di gioco con il DualSense PS5. Non aspettare oltre: ordinalo ora e immergiti in un mondo di emozioni e realismo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.