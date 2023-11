DualSense PS5 a 49 euro: super offerta per il Black Friday Amazon

Con la settimana delle offerte del Black Friday di Amazon hai l’opportunità di aggiungere finalmente un secondo controller alla tua collezione PlayStation 5. Il DualSense è infatti in offerta ufficiale a soli 49,97 euro contro i 69,99 di listino. E lo sconto è valido per tutte le colorazioni: ti basta scegliere la tua preferita direttamente in pagina.

DualSense PS5 in ottimo sconto Black Friday

Questo controller innovativo è progettato per offrirti un’esperienza di gioco avanzata e completamente immersiva. Grazie al feedback aptico e agli effetti grilletto dinamici, avrai la sensazione di toccare, sentire e interagire con il mondo virtuale in modi mai visti prima.

Il DualSense non è solo potenza tecnologica, ma anche comodità e stile. Il design iconico e confortevole si adatta perfettamente alle tue mani, mentre il microfono integrato e il tasto “Crea” offrono nuove possibilità di connessione e creatività durante il gioco.

Immergiti nei dettagli, senti la forza e la tensione delle tue azioni di gioco, dall’atterraggio di un pugno al suono di un’esplosione. Il controller cattura ogni sfumatura, creando una connessione fisica unica tra te e il mondo virtuale.

Il DualSense non è solo uno strumento di gioco, ma anche di comunicazione. Chatta con gli amici online utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Vuoi mantenere il silenzio? Nulla di più facile grazie al tasto Mute dedicato.

Crea e condividi i tuoi momenti epici con il pulsante “Crea“. Questo pulsante ti permette di immortalare i tuoi successi e condividerli con il mondo, dando vita alle tue avventure di gioco.

Carica senza interruzioni tramite USB Type-C e goditi il rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l’accelerometro e il giroscopio integrati. Porta il tuo gameplay a un livello superiore con il DualSense per PS5. Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.