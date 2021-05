Tra le offerte di oggi spicca l’11% di sconto sul DualSense, l’innovativo controller di PS5 si trova in offerta su Amazon a 62,51€, un leggero calo di prezzo di circa 8 euro.

Il DualSense rappresenta un gran passo in avanti rispetto al precedente DualShock di PS4, il design rinnovato garantisce un’ergonomia nettamente migliore e la scocca bianca e nera riprende i colori e i materiali della console next gen di Sony. Oltre ai classici tasti PlayStation, il pratico touchpad al centro e due stick analogici, sono presenti due trigger capacitivi in grado di offrire una certa resistenza alla pressione contribuendo ad un’esperienza di gioco sempre più realistica ed immersiva.

Il nuovo controller integra l’innovativo sistema di vibrazione e feedback aptico, che si interfaccia con i videogiochi di nuova generazione e consente di percepire materiali, agenti atmosferici e molto altro, offrendo un senso di immersività senza precedenti. Una volta scarico, per ricaricare il joypad basta collegarlo ad una delle porte USB poste lungo la console, tramite un semplice cavo USB-C.

Oggi il DualSense di PS5 è disponibile all’acquisto in offerta su Amazon a 62.51€, un leggero calo del 11% rispetto al prezzo di listino, con spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

