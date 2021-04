Il nuovo DualSense è disponibile in offerta su Monclick a 63,99€, leggero calo di prezzo del 9% rispetto ai 70 euro richiesti di listino.

Si tratta del nuovo controller Sony per Playstation 5, console next gen del produttore giapponese. Propone un design rinnovato per garantire una miglior ergonomia, rispetto al vecchio DualShock di PS4.

La scocca bianca e nera ricorda il design futuristico della nuova console Sony, ospita i classici tasti Plystation, gli stick analogici e un pratico touchpad al centro. Sul retro non manca una coppia di tasti dorsali e due trigger capacitivi, in grado di offrire una certa resistenza alla pressione e contribuendo ad un’esperienza di gioco sempre più realistica.

L’innovativo sistema di vibrazione e feedback aptico si adatta ai videogiochi di nuova generazione e permette di percepire materiali, agenti atmosferici e molto altro, offrendo un senso di immersività mai visto prima.

