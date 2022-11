DualSense Edge per PS5: preordine disponibile su Amazon con invito

Dopo il PlayStation VR2, un’altra novità targata Sony per PlayStation 5 sbarca su Amazon. Si tratta del DualSense Edge, il nuovo controller wireless per cui puoi richiedere un invito per effettuare il preordine prima del lancio previsto il 26 gennaio 2023.

Tutti i preordini verranno evasi entro quella data: il sistema a invito è stato scelto per far fronte alle scorte limitate previste per questo accessorio. Il prezzo è di 239,99 euro.

DualSense Edge per PS5 in preordine su Amazon: le caratteristiche tecniche

Il DualSense Edge è stato progettato per garantire prestazioni elevate e personalizzazione totale inclusa la rimappatura dei tasti, la possibilità di regolare con precisione la sensibilità di levette e grilletti, sostituire le leve analogiche, creare profili di controllo salvabili e una interfaccia utente tutta dedicata al controller.

Non mancano le caratteristiche innovative di base del DualSense, come i grilletti adattivi e il feedback aptico, per un accessorio destinato a esaltare ulteriormente il grado di coinvolgimento garantito da PlayStation 5.

Il pad ti verrà spedito a casa dentro una apposita custodia in una confezione che contiene:

1 controller wireless DualSense Edge

1 cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 pulsanti posteriori a mezza cupola

2 pulsanti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Il lancio è previsto come detto il prossimo 26 gennaio 2023. Puoi richiedere un invito adesso per preordinarlo su Amazon al prezzo migliore garantito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.