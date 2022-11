PlayStation VR2 per PS5 disponibile su Amazon: richiedi il tuo invito

PlayStation VR2 fa la sua attesa comparsa su Amazon. Il visore per la realtà virtuale progettato per PlayStation 5 è disponibile su invito nel noto e-commerce: clicca subito su “richiedi invito” in modo da avere accesso alla possibilità di prenotare l’ambito accessorio.

I preordini verranno consegnati entro la data di uscita del 22 febbraio 2023: riceverai una email quando il tuo PS VR2 sarà spedito. Per ovvie ragioni, è possibile prenotare una sola unità. Il prezzo del visore, che sarà prodotto in quantità limitate, è di 599,99 euro.

PlayStation VR2: il futuro della Realtà Virtuale su console

PlayStation VR2 disporrà di una tecnologia all’avanguardia allo scopo di portare una Realtà Virtuale di altissima qualità per la prima volta anche su console.

Il visore dispone di funzionalità innovative pensate per offrire esperienze di gioco uniche, come feedback, tracciamento oculare, audio 3D, grilletti adattivi e feedback aptico.

L’alta fedeltà visiva verrà garantita da un impressionante formato video HDR 4000 x 2040 pixel (2000 x 2040 per occhio) che ci offrirà un’esperienza VR di nuova generazione. Progettato per garantire il massimo comfort, PS VR2 ha un design più sottile e leggero rispetto al modello precedente, con un sistema di ventilazione inedito per una migliore circolazione dell’aria.

Richiedi adesso il tuo invito per prenotare un’unità di PlayStation VR2 prima che vadano esaurite. Se possiedi una PlayStation 5 rischia di essere un oggetto irrinunciabile date le premesse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.