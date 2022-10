DualSense Edge per PS5: data di uscita, prezzo e pre-order

DualSense Edge sarà disponibile in tutto il mondo, Italia compresa, a partire dal 26 gennaio. Lo ha confermato Sony sul blog ufficiale, spiegando che il nuovo controller per PlayStation 5 è stato progettato per garantire agli appassionati massime prestazioni e totale personalizzazione.

Il prezzo consigliato al pubblico del nuovo pad sarà di 239,99 euro. Alla stessa data saranno disponibili anche i moduli levetta sostituibili che avranno un prezzo di vendita di 24,99 euro. I pre-order invece partiranno da martedì 25 ottobre presso i rivenditori selezionati.

DualSense Edge PS5: le caratteristiche del nuovo controller

DualSense Edge è un controller wireless per PS5 pensato per giocatori veramente esigenti interessati a disporre di una ricca gamma di opzioni di personalizzazione dell’esperienza sia sull’hardware che sul software. Queste includono la rimappatura dei tasti, la regolazione della sensibilità di levette e grilletti, profili personalizzabili selezionabili e un’interfaccia utente esclusiva.

Non mancano naturalmente le caratteristiche che contraddistinguono già il DualSense base, come feedback aptico e grilletti adattivi.

Questo invece il contenuto che troveremo all’interno della confezione:

1 pad wireless DualSense Edge

1 cavo intrecciato USB

2 cappucci standard

2 cappucci alti a cupola

2 cappucci bassi a cupola

2 tasti posteriori a mezza cupola

2 tasti posteriori levetta

Alloggiamento del connettore

Custodia di trasporto

Ulteriori dettagli sulla fase di preordine saranno condivisi la prossima settimana.

