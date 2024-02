Drone con telecamera 1080p in super offerta: risparmi il 40%

Il drone F406 con telecamera è ora in offerta su Amazon con uno sconto del 40%, al prezzo conveniente di soli 59,99€ invece di 100,49€. Questo drone pieghevole è dotato di una fotocamera ad alta definizione da 1080P che consente di catturare video e foto aeree straordinarie in tempo reale tramite la trasmissione FPV. L’obiettivo regolabile elettricamente a 135° permette di esplorare da diverse angolazioni durante il volo, garantendo un’esperienza di volo unica.

Grazie alla tecnologia di posizionamento del flusso ottico, questo drone offre un volo stabile e facile, perfetto anche per i principianti. La funzione di mantenimento dell’altitudine consente di mantenere un’altezza costante senza dover regolare continuamente l’acceleratore. Inoltre, le due batterie al litio sostituibili garantiscono fino a 20 minuti di volo continuo, mentre le quattro protezioni per eliche rendono il volo più sicuro e affidabile.

Questo drone multifunzionale è dotato di molteplici funzioni che semplificano il suo utilizzo, tra cui decollo/atterraggio con un solo tasto, modalità headless e tre modalità di velocità. Offre anche la possibilità di eseguire acrobazie in volo con un clic, seguire un percorso tracciato e catturare foto o video tramite le gesture, aggiungendo un elemento di divertimento al volo.

Il design compatto e pieghevole rende questo drone comodo da trasportare ovunque tu vada. La confezione include una valigetta che lo rende ideale per viaggiare all’aperto, che si tratti di una vacanza in famiglia o di un’avventura all’aria aperta. Con il drone F406, sarai pronto a esplorare e catturare i momenti più belli da prospettive uniche e mozzafiato. Non farti scappare questa offerta e approfitta subito del 40% di sconto.

