Drone 4K, 2 batterie, pilotaggio facile assistito: 29€ (-66%)

Il drone economico perfetto esiste e si materializza grazie alle promozioni Gshopper del momento, che ti permettono di risparmiare il 66% su questo gioiellino. Videocamera per riprese in 4K, doppia batteria, controller, connessione WiFi allo smartphone, pilotaggio assistito semplice e un sacco di funzioni. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 29€ circa appena con spedizioni rapide e gratis dall'Italia: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “588C774A9F”. Sii veloce: pochissimi coupon attivabili.

Drone 4K super accessoriato: sconto 66%

Un prodotto perfetto per iniziare o – semplicemente – per permetterti di avere un ottimo drone senza spendere un patrimonio. Super completo, il design pieghevole ti permetterà di riporlo facilmente nella custodia (che ricevi in omaggio) e portarlo ovunque.

Il divertimento inizia subito con questo gioiellino, basta che le batterie siano cariche, non dovrai pensare ad altro. Infatti, il pilotaggio assistito via software ti consentirà di concentrarti sull'esperienza d'uso, non sull'eventuale difficoltà di mantenere la traiettoria.

Anzi, potrai divertirti a scattare foto e fare video in 4K, sfruttando la videocamera integrata. Se lo desideri, posizioni lo smartphone sul controller (c'è un alloggio dedicato) e – grazie alla connessione WIFi – vedi in tempo reale quello che riprende il drone.

Vola anche di notte: una delle chicche di questo device è la presenza di doppia luce LED per non limitare il tuo divertimento alle sole ore del giorno. Un'esperienza d'uso senza limiti.

Anzi! Con la promozione offerta da Gshopper, ti diverti il doppio: le batterie in dotazione sono due, non una sola. In confezione, trovi:

drone con camera 4K ;

; controller;

2 batterie;

4 alette di ricambio;

3 protezioni per le alette;

due attrezzi per la manutenzione;

cavo di ricarica;

manuali d'istruzioni.

Insomma, un kit super ghiotto e – soprattutto – super completo: sei pronto a partire immediatamente. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “588C774A9F”. In questo modo, risparmi il 66% e porti a casa questo gioiellino a 29€ circa appena con spedizioni super rapide e gratis, direttamente da magazzino in Italia.