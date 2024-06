Dreame X40 Ultra in offerta: il meglio della tecnologia per la pulizia della casa

Il Dreame X40 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta che offre numerose funzionalità avanzate e prestazioni eccellenti: non esistono tanti altri robot che possano vantare le sue stesse prestazioni. Oggi è in offerta su Amazon con un piccolo, ma interessante, sconto sul suo normale prezzo di listino: lo paghi 1399€, risparmiando 100€.

Il Dreame X40 Ultra è dotato di una base di ricarica multifunzionale che include serbatoi per l’acqua pulita e sporca, un serbatoio per la soluzione detergente e un sistema di aspirazione per svuotare automaticamente il contenitore della polvere. Questa base di ricarica permette al robot di pulire i suoi panni con acqua calda e di asciugarli con aria calda, riducendo al minimo la manutenzione manuale​.

Con una potenza di aspirazione di 12.000 Pa (!!!), il Dreame X40 Ultra è uno dei robot aspirapolvere più potenti sul mercato. Questa potenza elevata gli consente di pulire efficacemente sia i pavimenti duri che i tappeti. Inoltre, è dotato di un sistema MopExtend 3.0 che permette ai panni di pulizia di estendersi per raggiungere meglio gli angoli e i bordi delle stanze.

Il Dreame X40 Ultra utilizza avanzati sensori per mappare e navigare nella tua casa, riconoscendo e aggirando gli ostacoli. La stazione di base automatizza molte delle operazioni di pulizia, come lo svuotamento del contenitore della polvere, la pulizia e l’asciugatura dei panni, il riempimento del serbatoio dell’acqua e l’aggiunta della soluzione detergente. Insomma, fa (quasi) tutto da solo: inclusa la manutenzione.

Come avrai ormai capito, non stiamo parlando di un banale robot aspirapolvere e lavapavimenti come tutti gli altri, ma di una soluzione di ultima generazione iper-avanzata, pensata per chi vuole il meglio della tecnologia per la pulizia della casa. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!