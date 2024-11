Dreame X40 Ultra Complete, sconto Black Friday assurdo: risparmi 400€

Il Dreame X40 Ultra Complete è attualmente disponibile su Amazon al prezzo scontato di 1.099€, con una riduzione del 27% rispetto al prezzo originale. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti rappresenta una soluzione avanzata per la pulizia domestica, combinando potenza, efficienza e innovazione tecnologica. Non ci giriamo attorno: è il migliore robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma che tu possa acquistare nel 2024. A questo prezzo è da prendere di corsa.

Dotato di una potenza di aspirazione di 12.000 Pa, il Dreame X40 Ultra Complete è in grado di rimuovere efficacemente polvere, detriti e peli di animali da diverse superfici. La spazzola laterale estensibile consente una pulizia approfondita lungo i bordi e negli angoli difficili da raggiungere, migliorando l’efficacia complessiva del dispositivo.

La funzione di pulizia automatica dello straccio e dell’asse a 70°C è tra le migliori mai viste su un robot di fascia alta. Questo sistema garantisce una sanificazione efficace dei panni utilizzati per il lavaggio dei pavimenti, mantenendo elevati standard igienici e riducendo la necessità di interventi manuali.

a navigazione intelligente basata su tecnologia LiDAR consente al robot di mappare con precisione l’ambiente domestico, pianificando percorsi di pulizia efficienti e evitando ostacoli. La compatibilità con app dedicate permette di controllare e programmare le sessioni di pulizia direttamente dallo smartphone, offrendo un’esperienza utente personalizzata e comoda.

Tutti ottimi motivi per non farsi assolutamente scappare questa offerta irripetibile di Amazon: acquistalo subito (anche a rate) per averlo al miglior prezzo possibile!