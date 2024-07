Dreame X40 Ultra Complete, oggi risparmi 100€: il re dei robot aspirapolvere

E’ il re dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, grazie ad un sistema di pulizia potente e precisissimo, in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Il Dreame X40 Ultra Complete è disponibile su Amazon a 1399€, con uno sconto di 100€ sul suo normale prezzo. Al momento del checkout è possibile dividere l’importo in più pagamenti mensili, rendendo l’offerta ancora più flessibile: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il Dreame X40 Ultra Complete è dotato di una notevole potenza di aspirazione di 12.000 Pa, che lo rende altamente efficace sia sui pavimenti duri che sui tappeti. Regola automaticamente la sua potenza di aspirazione quando passa da una superficie all’altra, garantendo una pulizia profonda anche nelle fibre dei tappeti. Inoltre, l’aspirapolvere è dotato di una spazzola laterale estensibile che raggiunge angoli e bordi, assicurando che nessun punto venga tralasciato.

Utilizza un sistema di lavaggio con acqua calda che riscalda l’acqua fino a 70°C per disinfettare le superfici durante la pulizia. Questo modello include una funzione di autopulizia per i panni del mop, che vengono lavati e asciugati nella stazione di ricarica per prevenire cattivi odori e mantenere l’igiene. La stazione di ricarica ospita anche grandi serbatoi d’acqua — 4,5 litri per l’acqua pulita e 4 litri per l’acqua sporca — riducendo la necessità di ricariche e svuotamenti frequenti​.

Le capacità di navigazione intelligente e mappatura del Dreame X40 Ultra Complete sono migliorate dalla tecnologia OmniDirt, che gli consente di rilevare e navigare intorno agli ostacoli in modo efficiente. Crea mappe accurate della tua casa e può essere controllato tramite l’app Dreame Home, dove gli utenti possono personalizzare i programmi di pulizia, impostare zone proibite e selezionare modalità di pulizia specifiche. L’app offre numerose opzioni, inclusi 32 livelli di umidità per il lavaggio e cinque livelli di aspirazione, fornendo un’esperienza di pulizia altamente personalizzata​.

Insomma, come avrai capito, stiamo parlando di uno dei migliori robot 2-in-1 di fascia alta sul mercato, con un arsenale di funzioni avanzate a servizio della pulizia di casa. Completo e impeccabile in tutto: se cerchi il meglio del meglio, non perdere questa offerta e acquistalo subito approfittando dello sconto di 100€.