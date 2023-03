Dreame W10: il robot aspirapolvere definitivo con oltre 650 euro di sconto

Il Dreame W10 è il robot aspirapolvere definitivo di ultima generazione che sta attirando l’attenzione di molti utenti in cerca di un prodotto completo ed efficiente per la pulizia domestica. Disponibile su Amazon con uno sconto di oltre 650 euro, i pezzi disponibili a questo super prezzo sono davvero limitati, quindi vale la pena approfittarne subito. Non perdere tempo e acquista subito questo eccezionale prodotto ad un prezzo competitivo di soli 599,oo euro. Inoltre, non dimenticare che grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon, poi acquistare questo prodotto pagandolo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Dreame W10: prezzo assurdo per uno dei robot più tecnologici del mercato

Una delle caratteristiche più interessanti di questo robot aspirapolvere Dreame W10 è la sua capacità di lavaggio e asciugatura automatico. Grazie al sistema intelligente che pulisce il mocio e l’asciugatura ad aria calda, la pulizia diventa più sana e igienica. Inoltre, il robot aspirapolvere è dotato di due serbatoi per le acque reflue pulito indipendente super grande da 4 litri, che evita la necessità di cambiare frequentemente l’acqua.

La potente capacità di pulizia del Dreame W10 è garantita dalla spazzola a rullo ultra lunga da 19,2 cm aggiornata e dalla forza di aspirazione ultra-grande di 4000 Pa. Il design di pulizia anti-groviglio e il mocio a doppia rotazione per pulire il pavimento, uniti al riconoscimento intelligente ad ultrasuoni del tappeto, rendono questo robot aspirapolvere ideale per la pulizia di diverse superfici, tra cui legno duro, tappeti, piastrelle e molto altro. Questo dispositivo è dotato di una batteria super capacità da 6400 mAh che garantisce un tempo di lavoro massimo di 170 minuti in modalità silenziosa. Una volta che la batteria è scarica, il robot tornerà automaticamente alla base di ricarica e poi riprenderà la pulizia dal punto in cui si era interrotta.

La mappatura e la navigazione intelligenti sono un’altra caratteristica distintiva del Dreame W10. Grazie alla navigazione LDS Lidar avanzata e all’ultimo algoritmo ad alta intelligenza, il robot è in grado di eseguire una scansione rapida, una mappatura dinamica e accurata e una pianificazione del percorso ragionevole ed efficiente. Questo robot aspirapolvere è dotato di una varietà di impostazioni di pulizia, che lo rendono più versatile e personalizzabile.

In conclusione, il Dreame W10 è un robot aspirapolvere di alta qualità che offre una potente capacità di pulizia, una mappatura e una navigazione intelligenti, un’ottima durata della batteria e molte altre funzioni avanzate. Disponibile con uno sconto di oltre 650 euro su Amazon, questo robot aspirapolvere è l’acquisto defiinitivo per chiunque cerchi un prodotto affidabile ed efficiente per la pulizia della propria casa. Non perdere ulteriore tempo, i pezzi disponibili a questo incredibile prezzo di soli 599,00 euro sono davvero pochissimi.

