DREAME L10s Pro Gen 2: potentissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti (-150€)

Oggi se fai veloce puoi fare un vero colpaccio per acquistare un potentissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti a molto meno del suo prezzo. Dunque non perdere l’occasione, vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il mitico DREAME L10s Pro Gen 2 a soli 299 euro, invece che 449 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto del 33% oggi potrai risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso finora registrato e quindi devi fare alla svelta. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 59,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

DREAME L10s Pro Gen 2 a questo prezzo è da avere subito

Non c’è che dire, DREAME L10s Pro Gen 2 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualità eccezionale e quindi a un prezzo del genere è da prendere a occhi chiusi. Grazie alla sua potentissima aspirazione da 7000 pa è in grado di raccogliere di tutto, anche sui tappeti, senza lasciare nulla in giro.

Mentre aspira lava il pavimento grazie a un serbatoio dell’acqua da 300 ml e due moci rotanti ad alta velocità che agiscono efficacemente anche sulle macchie più difficili. Possiede una tecnologia di navigazione intelligente con rilevamento degli ostacoli precisa ed è anche in grado di rilevare i tappeti e la moquette. Inoltre può mappare le tue stanze su più piani ed è compatibile con i comandi vocali.

Non aspettare che sia troppo tardi perché chiaramente un’offerta del genere sparirà da un momento all’altro. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo DREAME L10s Pro Gen 2 a soli 299 euro, invece che 449 euro. Ti stai chiedendo quanto costi la spedizione? Non pagherai nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.