Dreame L10s Pro Gen 2 in offerta al prezzo minimo storico: un super robot 2-in-1

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L10s Pro Gen 2 è disponibile a 379€, con un forte sconto rispetto al prezzo originale di 449€, segnando così il prezzo minimo storico.

Il Dreame L10s Pro Gen 2 è un alleato formidabile nella lotta contro lo sporco, permettendoti di mantenere i pavimenti puliti e in ordine con il minimo sforzo. Non si limita ad aspirare la polvere, sfruttando il potente motore a 7000 Pa, ma lava anche i pavimenti con dei pratici moci.

Infatti, la tecnologia di lavaggio DuoScrub assicura una pulizia profonda e accurata, grazie all’azione combinata dei due mop rotanti. Il sistema di navigazione è intelligente e, ad esempio, riconosce in automatico i tappeti o altri ostacoli, sollevando in automatico i moci, in modo da non rovinarli. Il rilevamento a ultrasuoni di tappeti e moquette assicura una pulizia efficace, rilevando automaticamente le superfici morbide e regolando di conseguenza la potenza di aspirazione.

L’app Dreamhome offre un controllo completo del robot tramite smartphone, permettendo di programmare le pulizie, monitorare lo stato del dispositivo e personalizzare le impostazioni di pulizia. L’interfaccia intuitiva rende semplice l’uso del robot, anche per chi non è esperto di tecnologia. E’ alla portata di tutti.

Insomma, con l’offerta attuale su Amazon puoi portarti a casa uno dei più avanzati robot 2-in-1 mid-rante sul mercato ad un prezzo davvero competitivo. Non perdere altro tempo: acquista subito il Dreame L10s Pro Gen 2 per averlo al miglior prezzo di sempre.