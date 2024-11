dreame L10s Pro Gen 2: il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta FOLLE per il Black Friday (-33%)

Per il Black Friday regalati il piacere di demandare le pulizie di casa a dreame L10s Pro Gen 2: un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione da 7000pa che ha anche una efficacissima funzione lavapavimenti grazie a due moci rotanti ad alta velocità. Il prezzo in offerta è di 299 euro invece di 449, un’occasione che non puoi farti scappare.

dreame L10s Pro Gen 2: le caratteristiche del robot aspirapolvere lavapavimenti

dreame L10s Pro Gen 2 nasce davvero per sollevarti dall’incombenza di pensare troppo frequentemente alle pulizie di casa. La tecnologia di aspirazione da 7000 pa è praticamente inarrestabile contro peli, polvere e sporco di ogni genere, riuscendo a pulire in maniera profonda ogni angolo della casa.

La vera chicca è la presenza del sistema DuoScrub che, con due moci rotanti ad alta velocità e con il serbatoio d’acqua da 300ml, è in grado di pulire in maniera efficace i pavimenti anche dalle macchie più ostinate. E non devi neanche preoccuparti dei tappeti, perché L10s Pro è dotato di una funzione di sollevamento automatico dei moci fino a 7 mm, mantenendo tappeti e moquette asciutti e protetti.

Il rilevamento intelligente permette inoltre al robot di aggirare facilmente ostacoli, come scarpe o giocattoli, evitando interruzioni durante la pulizia: la tecnologia a ultrasuoni riconosce tappeti e moquette, aumentando automaticamente la potenza di aspirazione e garantendo una pulizia più profonda con una spazzola in gomma anti-groviglio, ideale per catturare capelli e peli.

Il tutto è gestibile comodamente dall’app Dreamhome, con cui puoi programmare, monitorare e personalizzare le tue sessioni di pulizia, anche se sei fuori casa.

Con dreame L10s Pro Gen 2 ti porti non solo un alleato per le pulizie, ma anche il tuo sostituto. Acquistalo adesso a soli 299 euro invece di 449.