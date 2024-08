Dreame L10 Prime: robot che aspira e lava + base di svuotamento (-120€)

La promozione che ti sto segnalando è una di quelle da “clic più veloce”. Siamo di fronte a un robot aspirapolvere e lavapavimenti di qualità superiore dotato anche di base di ricarica. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Dreame L10 Prime a soli 379 euro, anziché 499 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 24% e quindi adesso hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. Con questo piccolo robot che si muove nelle tue stanze con la massima precisione avrai pavimenti sempre perfettamente puliti senza alzare un dito. E se preferisci puoi pagare in comode rate da 75,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Dreame L10 Prime a prezzo da favola

Non c’è che dire, il robot Dreame L10 Prime a questo prezzo non lo trovi da nessun’altra parte. Grazie una potenza di aspirazione da 4000 Pa è in grado di raccogliere tutto lo sporco senza lasciare nulla in giro. Inoltre possiede due mop con tecnologia di sollevamento fino a 7 mm, in grado quindi di non avere problemi nemmeno sui tappeti.

È dotato della tecnologia LDS per muoversi in modo intelligente in casa tua pianificando il percorso migliore e mappando le stanze in 3D nell’app dedicata. Inoltre troverai già inclusa la base di svuotamento automatico con pulizia e asciugatura dei mop, per tenerli sempre perfettamente puliti.

Insomma siamo di fronte a una forza della natura che oggi potrai avere a un prezzo davvero incredibilmente più basso. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Dreame L10 Prime a soli 379 euro, anziché 499 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata fallo ora cliccando qui.