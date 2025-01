Dreame H14: stop al secchio d'acqua, lava e asciuga in una passata

Secchio e straccio diventano ricordi di un passato lontano con Dreame H14 tra le tue mani. Questo lavapavimenti è l’elettrodomestico a cui non rinunciare se intendi vedere le superfici lucente e come nuove. Non ti sforzi, è senza fili ed ha anche l’autoasciugatura incorporata. Per pulizie sia bagnate che secche senza inganno. Un dispositivo di ultima generazione di cui non fare a meno neanche un giorno. Puoi acquistarlo a soli 449€ con lo sconto del 10% su Amazon, paga anche in comode rata grazie a Cofidis.

Dreame H14, il lavapavimenti con un una marcia in più

Come passare un classico aspirapolvere ma con Dreame H14 riesci a rendere i pavimenti lucenti in una passata. Infatti non solo aspira lo sporco ma elimina ogni genere di macchia, piccolo o grossa avendo la funzione lavapavimenti incorporata. Senza fili e pratico così da rendere le pulizie in casa una passeggiata. Non solo è consigliato per una pulizia quotidiana ma anche per i casi più difficili come liquidi che cadono a terra (uova, latte, pomodoro) potendo ottenere sempre risultati eccellenti.

L’elettrodomestico è dotato di un sistema intelligente e automatico che individua il grado di sporcizia e imposta automaticamente la potenza da adoperare. Non dovrai far altro che passarlo per vedere lo sporco eliminato in men che non si dica. Tutto merito del design piatto a 180° e della spazzola che ruota 14.000 volte al minuto.

Una delle features più interessati dell’apparecchio è che non ti è richiesta alcuna manutenzione. Quando termini di pulire, inseriscilo sulla sua base di ricarica dove avviene la pulitura automatica anche delle spazzole. Quest’ultima viene lavata ed asciugata con aria calda a 60° in appena 5 minuti.

A soli 449€ su Amazon, il Dreame H14 è un dispositivo eccellente da avere a portata di mano. Se sei pronto per questo investimento approfitta del ribasso del 10% e acquistalo ora.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.