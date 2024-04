Dreame D10 Plus in offerta: un super robot 2-in-1 con base di raccolta

Il dreame D10 Plus è un prezioso alleato per la pulizia della casa. Oggi è in offerta su Amazon a 339,99€, con la possibilità di dividere il pagamento in più rate.

Il prezzo è semplicemente imperdibile, considerato che il robot viene venduto assieme ad una base di raccolta da 2.5L. In altre parole: il robot svuota in automatico il contenitore della polvere, riducendo al minimo le operazioni di manutenzione. Non è affatto male, considerato che normalmente questa caratteristica è presente esclusivamente in robot aspirapolveri proposti ad un prezzo nettamente superiore.

Equipaggiato con una tecnologia di navigazione laser LiDAR avanzata, il D10 Plus è in grado di mappare con precisione l’abitazione in soli 8 minuti per 100m², garantendo una pulizia efficiente ed efficace anche in ambienti densamente arredati. Grazie alla navigazione LiDAR e all’algoritmo SLAM, il robot ottimizza la mappatura e la pianificazione dei percorsi, evitando ostacoli e urti.

La personalizzazione e la pianificazione della pulizia sono semplici e intuitive grazie all’app dedicata, che consente di impostare luoghi, orari di pulizia e zone da evitare. Inoltre, la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa rende il controllo vocale del robot pratico e accessibile, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso.

La potente aspirazione di 4000 Pa del D10 Plus assicura una pulizia profonda su tappeti e superfici dure, catturando efficacemente sporcizia, residui, capelli e peli di animali. Il rilevamento intelligente dei tappeti regola automaticamente la pressione di aspirazione, mentre il design ottimizzato dei rulli della spazzola principale facilita una pulizia accurata.

La funzionalità 2 in 1 di aspirazione e lavaggio permette di impostare l’utilizzo dell’acqua secondo le esigenze specifiche, con tre diverse opzioni per il controllo del volume dell’acqua. Ottima anche la batteria da ben 5200 mAh, che garantisce fino a 190 minuti di pulizie senza sosta.

Infine, la batteria ad alta capacità da 5.200 mAh fornisce fino a 190 minuti di autonomia, permettendo al robot di pulire ampie superfici senza necessità di ricariche frequenti.

Il dreame D10 Plus è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di pulizia automatizzata avanzata, in grado di combinare autonomia, potenza di aspirazione e numerose tecnologie avanzate. Acquistalo subito approfittando dell’offerta!