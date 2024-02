Dragon's Dogma 2: prenotalo ad un prezzo ASSURDO su eBay

Il lancio è previsto il prossimo 22 marzo, ma perché aspettare con questa opportunità a tua disposizione? Su eBay puoi prenotare l’attesissimo Dragon’s Dogma 2 al prezzo eccezionale di soli 54,99 euro invece di 80,98.

Sì, uno sconto assurdo che puoi ottenere inserendo il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Il gioco ti arriverà a casa pronto per il D1 completamente in italiano. La copertina sarà invece europea e potrebbe essere in un’altra lingua. Il venditore è al 100% affidabile.

Dragon’s Dogma 2: il sequel di un gioco molto amato

Dragon’s Dogma 2 è il tanto atteso successore del titolo lanciato nell’ormai lontano 2012. Questo nuovo capitolo porta con sé un mondo fantasy ricco di dettagli e profondamente esplorabile, creato con l’utilizzo di una fisica immersiva, un’intelligenza artificiale avanzata e la potente grafica del RE ENGINE di Capcom, lo stesso visto in Resident Evil.

In questo gioco ti troverai immerso in un’avventura guidata dalla narrazione, ma allo stesso tempo aperta alle tue scelte e decisioni. Il titolo ti sfida a utilizzare la tua creatività e curiosità per plasmare l’esperienza di gioco secondo i tuoi desideri. L’esperienza ludica promette di essere dinamica e coinvolgente grazie ad una serie di introduzioni che promettono di rendere il gameplay molto più profondo e variegato rispetto al predecessore.

Adesso, il tuo compito è soltanto quello di preordinarlo a questo incredibile prezzo. Inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento e ottieni la tua copia di Dragon’s Dogma 2 a soli 54,99 euro invece di 80,98.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.