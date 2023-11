Dragon Ball Z Kakarot costa meno di 40€: azione e adrenalina ai massimi livelli anche su Switch

Se sei un/una millennial cresciuta a “pane e Goku”, aspettando i mitici guerrieri Sayan che ogni giorno, a pranzo, ti facevano compagnia durante la tua infanzia, sappi che non puoi perderti il meraviglioso “Dragon Ball Z Kakarot“, un prodotto iconico che ripercorre le gesta del nostro protagonista in tutto il suo splendore (e in tutta la sua potenza). Questo è un videogame “must have” per i fan di questo anime; non potete proprio perdervelo. La versione per Nintendo Switch poi, costa solo 39,98€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Fai presto prima che vada “sold out”; a questa cifra è imperdibile, anche perché nel bundle riceverai anche due espansioni di gioco (due DLC, in pratica): il primo narra l’episodio dell’arrivo di Beerus sulla Terra, il secondo invece, mostra l’avvento del feroce Golden Freezer.

Dragon Ball Z Kakarot per Nintendo Switch: must have per appassionati

“Dragon Ball Z: Kakarot” è un videogioco d’azione e avventura che cattura l’essenza delle storie epiche raccontate nella serie Dragon Ball Z. I giocatori possono rivivere momenti iconici della saga Saiyan, affrontando avversari potenti, scoprendo segreti e completando missioni emozionanti. Il titolo copre molte delle saghe più amate della serie, tra cui l’arrivo di Raditz, la battaglia contro i Saiyan, l’addestramento con Re Kaioh, il torneo di Cell e molto altro. La fedeltà alla storia originale è sorprendente e permetterà a tutti i i fan di immergersi profondamente nell’universo di Goku e dei suoi amici.

I personaggi sono stati fedelmente ricreati, e i dettagli delle mosse speciali e delle trasformazioni dei Saiyan sono incredibilmente ben strutturati. Ogni mossa speciale, dalla Kamehameha di Goku al Makankosappo di Piccolo, sarà un tripudio di energia e colori.

Uno dei punti di forza di questo capolavoro sono i combattimenti epici e adrenalinici. Si potranno sperimentare battaglie intense, utilizzando le mosse iconiche dei personaggi e le trasformazioni in Super Saiyan per sconfiggere avversari formidabili.

Grazie alla versatilità di Nintendo Switch poi, potrai portare con te l’epica saga Saiyan ovunque tu vada, sia in viaggio o comodamente a casa. Su Amazon è disponibile a un prezzo incredibile di soli 39,98€, non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.