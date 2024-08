Dragon Ball Xenoverse 2: sconto FOLLE del 25% su Amazon, prendilo ADESSO

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota; se sei un fan di Dragon Ball o semplicemente ami i giochi di combattimento con elementi RPG, e magari possiedi una PlayStation 4, sappi che Dragon Ball Xenoverse 2 è un acquisto imperdibile che non può mancare nella tua collezione. Attualmente disponibile come titolo della linea PlayStation Hits al prezzo incredibilmente basso di 14,90€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese, questo videogame offre un’esperienza di intrattenimento di altissimo livello. Corri a prenderlo adesso, c’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio (o un luogo da te designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non di meno potrai anche beneficiare della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Dragon Ball Xenoverse 2: ecco perché comprarlo

Dragon Ball Xenoverse 2 ti trasporta direttamente nel vibrante universo di Dragon Ball, dove puoi rivivere le epiche battaglie e le storie iconiche della serie. Ma non si tratta solo di ripercorrere i momenti più memorabili: in questo gioco; puoi creare il tuo personaggio unico e vivere avventure personalizzate all’interno della vasta e dettagliata città di Conton City, un hub sette volte più grande rispetto all’edizione precedente, all’interno del quale puoi interagire con altri giocatori e completare missioni avvincenti. Fra le altre cose, il titolo offre anche una modalità multiplayer completa, che ti permette di sfidare altri giocatori in combattimenti PvP online, oppure cooperare con loro in missioni co-op contro nemici potenti. La modalità Storia, che si basa su viaggi nel tempo per correggere eventi distorti, è ricca di colpi di scena e battaglie epiche che coinvolgono tutti i tuoi personaggi preferiti del mondo di Dragon Ball. Anche se è uscito da qualche tempo, Bandai Namco continua a supportarlo con aggiornamenti e DLC, che aggiungono nuovi character, missioni, e contenuti extra. Questo significa che, anche acquistandolo ora, avrai accesso a un gioco che continua ad evolversi e ad arricchirsi di nuove sfide, mantenendo l’esperienza fresca e coinvolgente.

A soli 14,90€ su Amazon, Dragon Ball Xenoverse 2 è un best buy che non può mancare nella tua collezione; corri a comprarlo adesso, c’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio.