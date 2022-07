Dragon Ball in Fortnite: arriva la skin di Goku? Cosa sappiamo

Sognavi di giocare con la skin di Goku in Fortnite? Questo desiderio potrebbe presto diventare realtà, almeno secondo le informazioni raccolte dal popolare dataminer Hypex.

La fonte ha scoperto infatti l’esistenza di un nuovo oggetto chiamato “Stamina Container” cui logo ricorda la “Capsule Corp” del franchise di Dragon Ball, l’azienda tecnologica di Bulma e suo padre. L’oggetto estetico è realizzato in cel-shading, esattamente come altri cosmetici anime inseriti in passato nel battle royale, come Naruto.

Dragon Ball e Fortnite: Goku pronto a debuttare nel battle royale?

Naturalmente è difficile dire quando questa collaborazione andrà in porto e soprattutto se effettivamente andrà così. In ogni caso, la popolarità del franchise di Dragon Ball non si discute di certo e la recente partnership con un altro anime molto famoso come Naruto lascia ben sperare in questo senso.

Ispirandoci a questo esempio, possiamo dire dunque che possiamo aspettarci delle skin dei personaggi più famosi, come il protagonista Goku e il suo amico rivale Vegeta, oltre ai numerosi villain che caratterizzano una saga che fa sognare ancora oggi milioni di appassionati. Alcuni cosmetici potrebbero essere disponibili gratuitamente tramite sfide o missioni, mentre altri venduti a pagamento.

Nel frattempo, aspettiamo buone nuove. Ricordiamo che oggi è uscito l’aggiornamento 19.21 di Fortnite che, tra le altre cose, ha finalmente sbloccato le sfide di Indiana Jones, che permettono ai giocatori di ottenere la skin segreta del Battle Pass di Capitolo 3 Stagione 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.